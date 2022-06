Résultat de la législative à Puiseaux : en direct

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Puiseaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:29 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Puiseaux Ces élections législatives sont donc lancées ! À Puiseaux, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 9 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 2310 habitants de Puiseaux ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultat des élections législatives 2022 à Puiseaux

Les élections législatives 2022 auront lieu à Puiseaux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Eric de Nas de Tourris Reconquête ! Laurent Molliere Ecologistes Valentin Manent Rassemblement National Maxime Buizard Les Républicains Céline Sottejeau Divers extrême gauche Anthony Brosse Ensemble ! (Majorité présidentielle) Florence Chabirand Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurent Thebaut Divers extrême gauche Thierry Barjonet Divers droite

Législatives 2022 à Puiseaux : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 34,01% des votes au premier tour à Puiseaux. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,61% et 16,57% des suffrages. Le choix des votants de Puiseaux était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (55,88% des voix), cédant donc 44,12% des suffrages à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives à Puiseaux (45) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.