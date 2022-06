Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 20,07% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Puisserguier le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,73% et 2,24% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,04% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Puisserguier ?

Les mouvements nationaux des ultimes semaines se répéteront certainement sur les législatives à Puisserguier dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Avec 33,26% des suffrages exprimés, au 1er tour à Puisserguier cette fois, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 20,07%, devançant Emmanuel Macron à 18,73% et Éric Zemmour à 9,11%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.