Résultat de la législative à Puygouzon : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Puygouzon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Puygouzon Pour ces législatives à Puygouzon, les 3 bureaux de vote (de Salle du Conseil Mairie Puygouzon à Mairie Labastide Denat) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 12 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit un peu plus que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Puygouzon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Puygouzon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Tarn

Tête de liste Liste Roland Gilles Divers droite Muriel Roques-Etienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Patricia Andrieu Ecologistes Rodolphe Pirès Les Républicains Stéphane Bardy Reconquête ! Johann Ricci Divers droite Eric Chavegrand Divers extrême gauche Etienne Moulin Divers gauche Frédéric Cabrolier Rassemblement National Gérard Poujade Nouvelle union populaire écologique et sociale Julie Capo Ortega Divers droite Philippe Lapeyre Droite souverainiste

Législatives 2022 à Puygouzon : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31,5% des voix au premier tour à Puygouzon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,1% et 16,5% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Puygouzon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 60,5% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 39,5% des votes. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'acquérir la majorité à l'Assemblée au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Puygouzon (81) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ?