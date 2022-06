Résultat des législatives à Questembert - Election 2022 (56230) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Questembert est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Questembert est maintenant officiel. L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription dépendra des choix des électeurs des 85 autres communes qui la composent. L'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription du Morbihan s'établit à 49% (soit 3 097 non-votants). Paul Molac a réuni 35% des voix. Il ressort devant Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 22% et 21% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Questembert Paul Molac Régionaliste 37,65% 34,95% Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 20,92% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 22,28% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 13,07% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 2,95% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 1,27% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 1,30% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,18% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,74% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,84% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,31% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,19% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Questembert Taux de participation 52,82% 51,47% Taux d'abstention 47,18% 48,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 1,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,00% Nombre de votants 59 011 3 285

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Questembert sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:02 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Questembert ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Questembert comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait cumulé 19,1% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,16% et 2,02% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 27,28% à Questembert pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Questembert ? La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Questembert ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 33,55% des voix à Questembert, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national enregistrait 22,32% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,1% (contre 22%). 14:30 - À Questembert, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Questembert, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,35% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,38% au premier tour, soit 4 927 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale sont notamment susceptibles d'éloigner les citoyens de Questembert (56230) des urnes. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Questembert ? 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Questembert Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les grandes étapes de ce 1er volet des législatives à Questembert, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice 13 candidats dans l'unique circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 6 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Questembert : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Questembert (56) seront incités à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33,6% des votes au premier tour à Questembert, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22,3% et 19,1% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Questembert avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 63,8% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 36,2% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour remporter une majorité à l'hémicycle ?