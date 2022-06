En direct

18:43 - La coalition de gauche a culminé en tête la semaine passée à Quinsac Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Quinsac, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette deuxième manche des législatives. Son représentant a donc une certaine envergure aujourd'hui. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or à Quinsac, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 24,27%, 8,07%, 1,5% et 2,14% en avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc avec un potentiel théorique de 35,98% à Quinsac pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - À Quinsac, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en tête A l'occasion du 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Quinsac ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 35,46% des bulletins de vote. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National décrochent respectivement 34,47% et 11,67% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - À Quinsac, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1679 personnes en âge de voter dans la ville, 21,31% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 14,29% au premier tour. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Le week-end dernier, 55,04% des inscrits sur les listes électorales de Quinsac avaient participé au vote.