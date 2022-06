Résultat de la législative à Quintenas : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Quintenas sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Quintenas. En direct 18:08 - La nuance Mélenchon s'était placée en 3e position à Quintenas il y a une semaine Les habitants de Quintenas avaient offert 20,14% de leurs votes au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le 12 juin dernier, pour l'étape première des législatives. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,12%, 3,76%, 2,07% et 1,79% en avril. La Nupes pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 24,74% à Quintenas pour ces légilsatives. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Quintenas ? Le 12 juin dernier pour le premier round des élections législatives, les habitants de Quintenas ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 30,0% des bulletins de vote. La candidature Rassemblement National récupère 27,0% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 20,14% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Quintenas, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure l'abstention Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins antérieurs. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 1187 personnes en âge de voter à Quintenas, 55,1% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 48,61% pour le round numéro deux. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Les infos clés des élections législatives à Quintenas Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Quintenas ce 19 juin 2022, pour le second tour de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants réduit. Les 1310 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rallier le bureau de vote et sélectionner un vainqueur lors de ce 2e round.

Résultats des législatives 2022 à Quintenas - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Quintenas aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Christophe Goulouzelle Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Dussopt Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Quintenas - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Quintenas

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Quintenas Olivier Dussopt (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,04% 30,00% Christophe Goulouzelle (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,58% 20,14% Cyrille Grangier Rassemblement National 19,03% 27,00% Marc-Antoine Quenette Les Républicains 17,89% 15,43% Philippe Bory Reconquête ! 3,54% 1,29% Martin Chaize Régionaliste 1,80% 1,29% Claire Guilmin Droite souverainiste 1,55% 1,29% Sébastien Gladieux Divers droite 1,28% 1,57% Michèle Gaillard Divers extrême gauche 1,28% 2,00% Participation au scrutin Circonscription Quintenas Taux de participation 52,86% 54,06% Taux d'abstention 47,14% 45,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 0,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,84% Nombre de votants 51 043 713

Le résultat de la législative à Quintenas a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. À Quintenas, les habitants inscrits dans la 2ème circonscription de l'Ardèche ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation atteint 54% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative (soit 606 non-votants). Olivier Dussopt a collecté 30% des voix. Il précède Cyrille Grangier (Rassemblement National) et Christophe Goulouzelle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 27% et 20% des voix. Les citoyens des 91 autres communes appartenant à la 2ème circonscription de l'Ardèche voteront-ils comme ceux de Quintenas ?

Législatives 2022 à Quintenas : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Quintenas (07) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Quintenas, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et celui qui fit office de 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 24% et 17% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Quintenas gratifiée de 55% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 45% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?