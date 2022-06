En direct

19:01 - Sur qui vont converger les voix de gauche à Rabastens ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres de Rabastens. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,21% et 1,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 7,87% du côté des électeurs de gauche (et donc 41,3% en comptant les voix de Mélenchon).

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Rabastens ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Rabastens, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 33,43% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 22,7%, puis Marine Le Pen à 17,22% et Éric Zemmour à 6,24%. Le président-candidat se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des voix en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières heures modifieront sans doute la donne à Rabastens ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Rabastens demeure la participation L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Rabastens. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,42% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote. Le taux de participation était de 80,86% au premier tour, soit 3 735 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Rabastens.

11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Rabastens ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 5 811 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 50,61% au premier tour des votants de Rabastens. Le taux d'abstention était de 42,55% au second tour.