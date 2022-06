Résultat de la législative à Raismes : en direct

17:14 - À Raismes, des sondages aussi valables qu'en France ?

Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Raismes dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or la dernière présidentielle, à Raismes cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 39,69% des suffrages. En seconde position, remontait Jean-Luc Mélenchon à 18,62%, puis Fabien Roussel à 15,71% et Emmanuel Macron à 14,78%. Le président-candidat terminait à en revanche près de 28% dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI.