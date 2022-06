Résultat des législatives à Ramonchamp - Election 2022 (88160) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ramonchamp

Le résultat des élections législatives 2022 à Ramonchamp est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Ramonchamp. À Ramonchamp, les 1510 citoyens rattachés à la 3ème circonscription des Vosges ont choisi la candidature Divers droite. Christophe Naegelen a ainsi accumulé 57% des voix. Il arrive devant Pierre François (Rassemblement National) et Béatrice Pierrat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 22% et 10% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription des Vosges s'élève à 52%. Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription électorale dépendra de la conduite des électeurs des 40 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ramonchamp Christophe Naegelen Divers droite 47,21% 57,34% Pierre François Rassemblement National 18,10% 22,24% Béatrice Pierrat Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,68% 10,35% Stéphanie Villemin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,72% 6,01% Anne-Caroline Erb Reconquête ! 2,25% 2,24% Marina Collin Duparcq Droite souverainiste 1,39% 1,40% Stéphanie Bailly Divers extrême gauche 0,87% 0,28% Félix Zirgel Régionaliste 0,78% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Ramonchamp Taux de participation 50,97% 47,88% Taux d'abstention 49,03% 52,12% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 0,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,14% Nombre de votants 32 591 723

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ramonchamp sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Du côté de la gauche, les 14,05% de Mélenchon à Ramonchamp regardés de près Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Ramonchamp, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat LFI avait obtenu 14,05% des suffrages il y a deux mois sur place. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,58% et 1,29% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 4,87% du côté des électeurs de gauche, sans compter les voix Mélenchon. 16:30 - Les études sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ramonchamp ? Les mouvements nationaux des dernières semaines rejailliront certainement à Ramonchamp dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Ramonchamp, Marine Le Pen atteignait la tête du vote au 1er tour de l'élection avec 37,83% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,11%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 14,05% et Éric Zemmour à 7,44%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - À Ramonchamp, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Ramonchamp ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement pousser les citoyens de Ramonchamp (88160) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,12% des électeurs de la commune. L'abstention était de 25,56% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Ramonchamp, les chiffres de la participation à l'occasion des législatives 2022 seront un élément important Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Au moment des dernières législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 56,41% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Ramonchamp, contre une abstention de 50,37% au tour deux. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives à Ramonchamp Au cas où vous doutez encore des 8 candidats au premier tour dans la circonscription de Ramonchamp, restez calme. Les 2 bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Ramonchamp : les enjeux