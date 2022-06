En direct

19:39 - Du côté de la gauche, les 19,24% de Mélenchon à Ranville convoités Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Ranville comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 19,24% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,62% et 2,27% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 26,13% à Ranville pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Ranville ? La Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Ranville dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection présidentielle à Ranville avec 32,5% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 20,08%, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,24% et Éric Zemmour à 8,03%.

14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Ranville L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections législatives à Ranville. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 78,97% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,23% au premier tour, ce qui représentait 1 358 personnes. Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles d'impacter le pourcentage de participation à Ranville.

11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Ranville en 2017 ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, durant les législatives, sur les 1 520 personnes en âge de voter à Ranville, 55,86% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,07% au deuxième round. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.