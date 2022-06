Résultat de la législative à Réalmont : en direct

12/06/22 11:17

On vote déjà depuis ce matin à Réalmont et il n'est pas trop tard pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Réalmont ( Tarn ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 26,1% des suffrages au premier tour à Réalmont. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,4% et 17,2% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Réalmont avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 50,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,1% des suffrages.