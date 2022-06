Résultat des législatives à Remiremont - Election 2022 (88200) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous tenterons de donner les clés de cette journée d'élections législatives à Remiremont, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont alignés 8 candidats dans la seule circonscription de la ville (soit un peu moins que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

L'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation à Remiremont. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 483 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 31,69% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 30,93% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur les tarifs du gaz et de l'essence pourraient en effet relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Remiremont.

Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures modifieront peut-être la situation et donc le résultat des législatives à Remiremont dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.

Les inscrits de Remiremont avaient accordé 19,86% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,38% et 1,59% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 25,83% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Remiremont.

Comme partout en France, les 7 991 électeurs de Remiremont ( Vosges ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ? Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 32% des suffrages au premier tour à Remiremont, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 22% et 20% des voix. Le choix des citoyens de Remiremont était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (61% des voix), abandonnant donc 39% des votes à Marine Le Pen.