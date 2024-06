Résultat des législatives à Rhinau : l'élection 2024 en direct

Au fil des dernières années, les 2 693 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières européennes, 53,01% des inscrits sur les listes électorales de Rhinau avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 52,29% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,63% au premier tour et seulement 62,26% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Rhinau ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,44% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 26,84% au premier tour.

08:02 - Premier tour des législatives à Rhinau : horaires des bureaux de vote

Pour voter, les habitants de la localité pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Rhinau. Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Rhinau sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce scrutin est une nouvelle opportunité pour les candidats du bloc de gauche de se distinguer auprès des électeurs de la ville. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.