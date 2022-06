En direct

19:40 - Du côté de la gauche, les 20,38% de Jean-Luc Mélenchon à Rieux regardés de près Dans les 2 bureaux de vote de Rieux, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait enregistré 20,38% des suffrages lors de cette première manche. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,2% et 2,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total théorique de 26,62% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - À Rieux, des sondages tout aussi parlants ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Rieux ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble est tombée très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Rieux avec 30,92% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 26,12%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,38% et Éric Zemmour à 4,53%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - À Rieux, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Rieux ? Les jeunes manifestent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,06% des votants de la ville. Le taux de participation était de 79,6% au premier tour, soit 1 854 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - L'abstention aux élections législatives à Rieux va-t-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ?