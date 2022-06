Résultat des législatives à Rozay-en-Brie - Election 2022 (77540) [PUBLIE]

Le résultat de l' élection législative 2022 à Rozay-en-Brie a été publié par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne, les 1875 électeurs de Rozay-en-Brie ont penché pour le candidat Rassemblement National. Reste encore à déterminer si les électeurs des 149 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de Seine-et-Marne voteront comme ceux de Rozay-en-Brie. Aymeric Durox a enregistré 28% des voix au sein de la commune. Mathieu Garnier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Isabelle Perigault (Les Républicains) le suivent avec respectivement 23% et 20% des votes. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 55% (1 033 non-votants).

Comme partout dans le pays, les électeurs de Rozay-en-Brie ( Seine-et-Marne ) seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,5% des votes au premier tour à Rozay-en-Brie, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23,3% et 17,9% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Rozay-en-Brie avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 50,7% des suffrages, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 49,3% des votes. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ?