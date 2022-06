Résultat de la législative à Ruffec : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ruffec sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:09 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Ruffec ? Pour ces législatives de 2022 à Ruffec, les 3 bureaux de vote (de Salle Polyvalente La Canopee à Com de Communes Salle Reunions) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2487 votants à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Ce sont 13 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit sensiblement plus que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Résultat des élections législatives 2022 à Ruffec

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ruffec comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Charente

Tête de liste Liste Patrick Curgali Divers extrême gauche Sylvie Mocoeur Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jérôme Lambert Divers gauche Marie-Pierre Noël Nouvelle union populaire écologique et sociale Nathalie Alloncle Droite souverainiste Pierre Henri Guignard Les Républicains Laurent Fouillet Divers Aurore de Clisson Reconquête ! Sandrine Baruch Divers centre Caroline Colombier Rassemblement National Alexandre Raguet Divers extrême gauche Francis Lalanne Ecologistes Eric Tomsin Ecologistes

Législatives 2022 à Ruffec : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29,7% des suffrages au premier tour à Ruffec, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 27,9% et 18,8% des suffrages. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 52,9% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 47,1% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Ruffec (16700) seront incités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?