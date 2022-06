Résultat de la législative à Saint-Amand-les-Eaux : en direct

Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière élection à Saint-Amand-les-Eaux avec 28,24% des votes, au 1er tour. Fabien Roussel arrivait en deuxième position à 20,71%, devançant Emmanuel Macron à 20,61% et Jean-Luc Mélenchon à 15,77%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement transformer cette donne à Saint-Amand-les-Eaux dimanche. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera sans nul doute l'abstention à Saint-Amand-les-Eaux. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 32,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 31,59% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est notamment susceptible de détourner l'attention des habitants de Saint-Amand-les-Eaux (59230) du vote.

Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, sur les 12 731 personnes en âge de voter à Saint-Amand-les-Eaux, 46,55% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 42,36% pour le deuxième round.

09:30 - Quelques données clés pour les législatives à Saint-Amand-les-Eaux

Bonjour et bienvenue dans ce live où vous pourrez suivre ce premier round des législatives 2022 à Saint-Amand-les-Eaux, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. On compte 9 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 16 bureaux de vote de la commune.