Résultat de la législative à Saint-André-de-Corcy : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-André-de-Corcy dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-André-de-Corcy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-André-de-Corcy. En direct 17:48 - La Nupes de Jean-Luc Mélenchon était arivée sur la 2e marche la semaine passée à Saint-André-de-Corcy Avec un score de 26,58% des suffrages au 1er tour à Saint-André-de-Corcy, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième tour des législatives 2022. Cet électorat a donc son importance ce dimanche. Mais ce score est toutefois à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. À Saint-André-de-Corcy, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,57%, 4,68%, 1,91% et 2,29% le 10 avril. Ce qui donnait un potentiel de 24,45% pour le bloc de gauche dans la commune. 15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Saint-André-de-Corcy ? La candidature Rassemblement National a enregistré 30,41% des suffrages le 12 juin dernier lors du premier tour de la législative. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoivent dans l'ordre 26,58% et 24,25% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Saint-André-de-Corcy Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 49,53% des inscrits sur les listes électorales de Saint-André-de-Corcy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,81% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 80,37% au premier tour, soit 2137 personnes. 10:30 - On vote à Saint-André-de-Corcy pour le 2e round des élections législatives 2022 La ville de Saint-André-de-Corcy n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours se présentent pour cette 2ème étape de l'élection législative à Saint-André-de-Corcy. Découvrez le nom du député à compter de 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Saint-André-de-Corcy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-André-de-Corcy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Lumir Lapray Nouvelle union populaire écologique et sociale Romain Daubié Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-André-de-Corcy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-André-de-Corcy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-André-de-Corcy Romain Daubié (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,42% 24,25% Lumir Lapray (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,42% 26,58% Olivier Eyraud Rassemblement National 23,23% 30,41% Alexandre Nanchi Les Républicains 14,71% 9,16% Alexandre Costa Reconquête ! 4,89% 4,58% Thomas Iglésis Ecologistes 1,34% 1,13% Delphine Carrier Droite souverainiste 1,34% 1,65% Denis Baratay Divers droite 1,26% 0,83% Vincent Goutagny Divers extrême gauche 0,85% 0,98% Colin Martet Divers 0,54% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Saint-André-de-Corcy Taux de participation 49,71% 50,47% Taux d'abstention 50,29% 49,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 0,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34% 0,22% Nombre de votants 49 683 1 348

Législatives 2022 à Saint-André-de-Corcy : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 30,2% des voix au premier tour à Saint-André-de-Corcy. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,5% et 15,6% des voix. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en décrochant 50,7% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49,3% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout en France, les citoyens de Saint-André-de-Corcy (01) seront incités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant favoriseront-ils ?