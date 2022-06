Résultat de la législative à Saint-Augustin : 2e tour en direct

Avec 31,17% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Saint-Augustin pour le 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 30,28% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 20,83% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.

13:30 - À Saint-Augustin, l'abstention va-t-elle encore monter lors du second tour des législatives 2022 ?

Les jeunes générations montrent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention représentait 60,93% dans la commune de Saint-Augustin au premier tour, à comparer avec une abstention de 57,28% pour le second tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour.