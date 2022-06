En direct

18:50 - La Nouvelle union populaire avait terminé en tête la semaine passée à Saint-Bauzille-de-Putois Avec un score de 35,15% des suffrages au 1er tour à Saint-Bauzille-de-Putois, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette 2ème manche des législatives 2022. Son postulant a donc un poids ce dimanche 19 juin. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 28,64%, 4,63%, 1,8% et 2,66% le 10 avril. Ce qui donnait un point de départ théorique de 37,73% pour la Nupes pour ces législatives à Saint-Bauzille-de-Putois.

15:30 - À Saint-Bauzille-de-Putois, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée Grâce à 35,15% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Saint-Bauzille-de-Putois au soir du premier round de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiennent respectivement 20,49% et 19,84% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.

13:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter au 2e tour des législatives 2022 à Saint-Bauzille-de-Putois ? Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Cinq années plus tôt, au moment des législatives, le taux de participation s'était hissé à 41,27% dans la commune de Saint-Bauzille-de-Putois au deuxième tour, autrement dit seulement 591 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h.