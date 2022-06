En direct

20:00 - Quel résultat aux législatives de Saint-Beauzire pour la Nupes ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,78% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Beauzire en avril. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,07% et 2,35% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 25,2% à Saint-Beauzire pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Beauzire ? Les indications nationales des dernières semaines se répéteront sans doute à Saint-Beauzire dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. La dernière présidentielle, à Saint-Beauzire cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 32,11% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 20,94%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,78% et Éric Zemmour à 5,44%. Le président-candidat se plaçait à en revanche 27,85% des votes à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Saint-Beauzire À Saint-Beauzire, la participation constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, 82,34% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 84,52% au premier tour, c'est-à-dire 1 398 personnes. La guerre en Ukraine pourrait potentiellement de faire baisser le pourcentage de participation à Saint-Beauzire (63360).

11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des législatives, un élément clé à Saint-Beauzire ? Au cours des dernières années, les 2 249 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 55,93% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Beauzire s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 51,34% au round numéro deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.