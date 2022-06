Résultat de la législative à Saint-Clément-de-Rivière : en direct

12/06/22 19:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Clément-de-Rivière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:21 - Que vont décider les supporters de gauche à Saint-Clément-de-Rivière ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Saint-Clément-de-Rivière comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 12,79% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,9% et 1,67% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 20,36% pour la Nupes pour ces législatives à Saint-Clément-de-Rivière. 16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saint-Clément-de-Rivière ? Au dernier rendez-vous présidentiel, à Saint-Clément-de-Rivière, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position avec 35,28% des voix, devant Éric Zemmour à 15,36%, puis Marine Le Pen avec 13,12% et Jean-Luc Mélenchon à 12,79%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute transformer ce paysage à Saint-Clément-de-Rivière dimanche. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Saint-Clément-de-Rivière L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Saint-Clément-de-Rivière. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible d'inciter les électeurs de Saint-Clément-de-Rivière (34980) à se désintéresser du scrutin. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 548 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 16,83% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 13,95% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Saint-Clément-de-Rivière quel était le pourcentage de l'abstention à Saint-Clément-de-Rivière en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 49,96% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Clément-de-Rivière avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 41,67% pour le round deux. Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Saint-Clément-de-Rivière Bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de ce jour d'élections législatives 2022 à Saint-Clément-de-Rivière, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On dénombre 15 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Clément-de-Rivière

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Clément-de-Rivière comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Pierre Le Romain Divers Alexandre Arguel Reconquête ! Florence Larue Divers extrême gauche Roger Ducamp Droite souverainiste Stéphane Cassarini Ecologistes Jean-Noël Fleury Divers droite Julie Péréa Divers gauche Michel Garcia Divers droite Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche Pierre Bastide d'Izard Divers droite Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants Sébastien Giai Gianetto Ecologistes Manon Bouquin Rassemblement National

Législatives 2022 à Saint-Clément-de-Rivière : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35% des votes au premier tour à Saint-Clément-de-Rivière, devant Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour et l'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 15% et 13% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Clément-de-Rivière grâce à 67% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 33% des voix. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Saint-Clément-de-Rivière (Hérault) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.