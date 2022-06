Résultat de la législative à Saint-Colomban : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Colomban sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Pour la Nupes, les 17,93% de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Colomban donnent de l'espoir Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Colomban, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 17,93% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,69% et 1,54% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 25,16% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - À Saint-Colomban, des sondages aussi pertinents ? La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Colomban au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 30,94% des voix à Saint-Colomban, à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN était grimpée à 26,84% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,93% (contre 22%). 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Colomban ? La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Saint-Colomban. La perte de pouvoir d'achat est susceptible d'impacter le pourcentage de participation à Saint-Colomban. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 460 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 20,96% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,58% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Saint-Colomban ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des élections législatives de 2017, 54,55% des électeurs de Saint-Colomban avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 41,16% pour le tour deux. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives 2022 à Saint-Colomban Les résultats des législatives 2022 à Saint-Colomban seront donnés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le verdict devrait advenir dans les heures suivantes pour la commune d'abord, avant la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Colomban

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Colomban comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Dominique Pilet Divers droite Ulrich Rozier Ecologistes Yannick Haury Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alain Le Coz Union des Démocrates et des Indépendants Bastian Maldiney Rassemblement National Laurent Chomard Reconquête ! Maryse Renaudin Régionaliste Hélène Macon Nouvelle union populaire écologique et sociale Alexandre Moutot Régionaliste Annie Hervo Divers extrême gauche Alain Avello Droite souverainiste Paul Brounais Divers centre

Législatives 2022 à Saint-Colomban : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Colomban (44310) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 30,9% des votes au premier tour à Saint-Colomban. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,8% et 17,9% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Colomban gratifié de 58,1% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 41,9% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ?