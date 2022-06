Résultat de la législative à Saint-Denis-en-Bugey : en direct

12/06/22 11:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Denis-en-Bugey sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:10 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Saint-Denis-en-Bugey Les éléments de contexte de ces législatives à Saint-Denis-en-Bugey sont limpides : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un niveau comparable à celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Denis-en-Bugey

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Denis-en-Bugey comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Philippe Tournier-Billon Reconquête ! Grégory Fabris Droite souverainiste Celil Yilmaz Divers Damien Abad Divers droite Florence Pisani Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Paris Divers droite Joëlle Nambotin Rassemblement National Sylvie Crozet Divers extrême gauche Jean-Michel Boulmé Divers gauche Julien Martinez Les Républicains

Législatives 2022 à Saint-Denis-en-Bugey : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 322 électeurs de Saint-Denis-en-Bugey seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 33,5% des suffrages au premier tour à Saint-Denis-en-Bugey, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21,2% et 17,1% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Denis-en-Bugey avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 56,1% des votes, cédant ainsi 43,9% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.