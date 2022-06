En direct

19:48 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Saint-Dolay ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Saint-Dolay, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait cumulé 19,68% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,98% et 1,83% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 26,49% à Saint-Dolay pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Dolay ? Lors du dernier scrutin, à Saint-Dolay, Emmanuel Macron terminait en tête au premier round de l'élection présidentielle avec 31,17% des voix, devant Marine Le Pen à 23,72%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,68% et Yannick Jadot à 4,98%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Saint-Dolay L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera indiscutablement l'abstention à Saint-Dolay. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Dolay. Il y a deux mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, 77,82% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,03% au premier tour, c'est-à-dire 1 619 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - La participation aux élections législatives à Saint-Dolay va-t-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ?