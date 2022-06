Les inscrits de Saint-Gaudens avaient offert 18,21% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la dernière présidentielle 2022. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,49% et 2,75% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,45% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - À Saint-Gaudens, des sondages aussi convaincants qu'en France ?

À Saint-Gaudens, Emmanuel Macron avait terminé en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 25,45% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 24,94%, puis, avec 18,21%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,21%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines chambouleront certainement ce tableau lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve. Le RN, lui, a courru après les 20%.