Résultat des législatives 2024 à Bagnères-de-Luchon (31110) – 2e tour [PUBLIE]

A en croire les projections des sondeurs communiquées à la fin de la campagne, l'alliance RN-LR serait susceptible de s'assurer pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. Le camp de gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes préserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Avec 37,26% des suffrages, Joël Aviragnet (Union de la gauche) a pris les devants à Bagnères-de-Luchon, le 30 juin lors du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Loïc Delchard (Rassemblement National) et Céline Laurenties-Barrere (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 33,89% et 22,37% des votants. Les votants de la commune n'avaient d'ailleurs pas prononcé le même verdict que ceux de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne. Loïc Delchard y arrivait en première place, avec cette fois 40,54% devant Joël Aviragnet avec 36,9% et Céline Laurenties-Barrere avec 15,65%.

17:29 - Bagnères-de-Luchon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La composition démographique et socio-économique de Bagnères-de-Luchon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Dans la commune, 8,24% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 45,72% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 455 € par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,39%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (23,9%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 68,98%, comme à Bagnères-de-Luchon, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.