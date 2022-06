Résultat de la législative à Saint-Germain-Nuelles : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Germain-Nuelles dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-Nuelles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Germain-Nuelles. En direct 18:37 - Le bloc des Insoumis 2e pour ces législatives à Saint-Germain-Nuelles Les habitants de Saint-Germain-Nuelles avaient offert 21,38% de leurs suffrages à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,29%, 5,59%, 2,39% et 1,93% le 10 avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer un total théorique de 26,2% à Saint-Germain-Nuelles pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - À Saint-Germain-Nuelles, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle du pays ont tendance à cacher des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Saint-Germain-Nuelles. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 29,34% des voix le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 21,38% des voix. Quant à elle, la candidature Les Républicains décroche 19,94% des voix. 13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Saint-Germain-Nuelles ? Au cours des précédentes élections, les 2324 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,57% dans la commune de Saint-Germain-Nuelles au premier tour. L'abstention était de 44,23% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième round, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le verdict des élections à Saint-Germain-Nuelles, c'est pour ce 19 juin ! La ville de Saint-Germain-Nuelles ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. Seuls les candidats qualifiés il y a sept jours se présentent pour cette 2ème manche de l'élection législative à Saint-Germain-Nuelles. Les résultats seront publiés à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-Nuelles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Germain-Nuelles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Nathalie Serre Les Républicains Dominique Despras Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-Nuelles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Germain-Nuelles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-Nuelles Dominique Despras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,85% 29,34% Nathalie Serre (Ballotage) Les Républicains 21,97% 19,94% Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,25% 21,38% Antoine Dubois Rassemblement National 16,00% 15,19% Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! 5,56% 4,96% Pascale Braud Divers gauche 2,09% 3,51% Joël Gaude Ecologistes 1,81% 3,10% Valérie Lawo Ecologistes 1,64% 1,24% Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste 1,38% 0,72% Noëlle Pelerins Ecologistes 0,86% 0,31% Tristan Teyssier Divers extrême gauche 0,59% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-Nuelles Taux de participation 52,57% 55,40% Taux d'abstention 47,43% 44,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,10% Nombre de votants 55 240 980

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Germain-Nuelles est dorénavant publié. À Saint-Germain-Nuelles, les 1769 citoyens votant dans la 8ème circonscription du Rhône ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Saint-Germain-Nuelles. Les électeurs de 65 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Rhône. Dominique Despras a engrangé 29% des votes. Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nathalie Serre (Les Républicains) le suivent grâce à respectivement 21% et 20% des votes. Le taux d'abstention parmi les habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 45%.

Législatives 2022 à Saint-Germain-Nuelles : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33,64% des votes au premier tour à Saint-Germain-Nuelles. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,74% et 16,29% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Germain-Nuelles était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,49% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 35,51% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-Nuelles prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat iront-ils ?