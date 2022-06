Résultat des législatives à Saint-Germain-Nuelles - Election 2022 (69210) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Saint-Germain-Nuelles

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Germain-Nuelles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-Nuelles Dominique Despras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,85% 29,34% Nathalie Serre (Ballotage) Les Républicains 21,97% 19,94% Cécile Bulin Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,25% 21,38% Antoine Dubois Rassemblement National 16,00% 15,19% Marie de Penfentenyo de Kervéréguin Reconquête ! 5,56% 4,96% Pascale Braud Divers gauche 2,09% 3,51% Joël Gaude Ecologistes 1,81% 3,10% Valérie Lawo Ecologistes 1,64% 1,24% Mathieu Nove Josserand Droite souverainiste 1,38% 0,72% Noëlle Pelerins Ecologistes 0,86% 0,31% Tristan Teyssier Divers extrême gauche 0,59% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-Nuelles Taux de participation 52,57% 55,40% Taux d'abstention 47,43% 44,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,10% Nombre de votants 55 240 980

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Saint-Germain-Nuelles est à présent connu. A l'occasion du premier tour des élections législatives, les 1769 citoyens de Saint-Germain-Nuelles enregistrés dans la 8ème circonscription du Rhône ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Dominique Despras a ainsi rassemblé 29% des voix. Il arrive devant Cécile Bulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nathalie Serre (Les Républicains) qui reçoivent dans l'ordre 21% et 20% des votes. Le taux d'abstention atteint 45% des citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 8ème circonscription du Rhône (soit 789 non-votants). Reste à déterminer si les citoyens des 65 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Saint-Germain-Nuelles.

Législatives 2022 à Saint-Germain-Nuelles : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33,64% des votes au premier tour à Saint-Germain-Nuelles. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,74% et 16,29% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Germain-Nuelles était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,49% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 35,51% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-Nuelles prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat iront-ils ?