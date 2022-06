Résultat de la législative à Saint-Jean-de-Fos : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Jean-de-Fos dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 19:00

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Jean-de-Fos sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Jean-de-Fos. En direct 19:00 - La coalition LFI-PS-EELV compte à Saint-Jean-de-Fos La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait avec un potentiel théorique de 37,01% à Saint-Jean-de-Fos avant ces légilsatives. Soit le cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Saint-Jean-de-Fos ont pourtant accordé 34,11% de leurs suffrages à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour l'étape première de la législative 2022. La Nupes avait ainsi terminé première. 15:30 - À Saint-Jean-de-Fos, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place Avec 34,11% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Saint-Jean-de-Fos pour le 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. En 2e place, la candidature Rassemblement National récupère 23,6% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 17,33% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. 13:30 - À Saint-Jean-de-Fos, le score de l'abstention lors du second tour des législatives sera un élément essentiel L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. En 2017, à l'occasion des législatives, 1361 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Jean-de-Fos s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 43,57%). La participation était de 38,13% pour le round numéro deux. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce deuxième tour des législatives ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second tour et 44,6% en 2012. 10:30 - Les paramètres clés des législatives à Saint-Jean-de-Fos Les résultats définitifs des législatives 2022 à Saint-Jean-de-Fos vont être connus pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte très vite qui des candidats finalistes aura son ticket pour l'Assemblée.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Jean-de-Fos - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Jean-de-Fos aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Sébastien Rome Nouvelle union populaire écologique et sociale Manon Bouquin Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Jean-de-Fos - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Jean-de-Fos

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jean-de-Fos Sébastien Rome (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,06% 34,11% Manon Bouquin (Ballotage) Rassemblement National 22,71% 23,60% Jean-François Eliaou Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,87% 17,33% Jean-Pierre Pugens Parti radical de gauche 8,56% 6,68% Alexandre Arguel Reconquête ! 5,14% 4,09% Michel Garcia Divers droite 3,63% 1,36% Joseph Francis Union des Démocrates et des Indépendants 2,87% 2,46% Jean-Noël Fleury Divers droite 2,18% 5,05% Stéphane Cassarini Ecologistes 2,07% 2,46% Sébastien Giai Gianetto Ecologistes 1,07% 0,55% Roger Ducamp Droite souverainiste 1,04% 1,36% Pierre Bastide d'Izard Divers droite 0,96% 0,27% Florence Larue Divers extrême gauche 0,51% 0,55% Julie Péréa Divers gauche 0,31% 0,14% Pierre Le Romain Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jean-de-Fos Taux de participation 51,29% 52,09% Taux d'abstention 48,71% 47,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,67% Nombre de votants 61 126 746

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Jean-de-Fos. A l'occasion du 1er round des élections législatives 2022, les 1432 habitants de Saint-Jean-de-Fos enregistrés dans la 4ème circonscription de l'Hérault ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces chiffres ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 98 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Hérault. L'abstention atteint 48% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 686 non-votants. Sébastien Rome a obtenu 34% des suffrages. Il coiffe au poteau Manon Bouquin (Rassemblement National) et Jean-François Eliaou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 24% et 17% des suffrages.

Législatives 2022 à Saint-Jean-de-Fos : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 27,99% des votes au premier tour à Saint-Jean-de-Fos. L'ancien troisième homme lors de l'élection de 2022 avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,61% et 19,69% des votes. Marine Le Pen était, à la fin, ressortie en tête du second tour grâce à 50,27% des suffrages face à Emmanuel Macron (49,73%). La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des votes des habitants de cette ville à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les habitants de Saint-Jean-de-Fos (34) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.