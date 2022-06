Résultat de la législative à Saint-Jean-en-Royans : en direct

12/06/22 19:25

Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des résultats des scrutins passés permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux de participation s'était élevé à 51,67% au premier tour dans la commune à Saint-Jean-en-Royans, contre une participation de 45,03% pour le deuxième tour.

L'un des critères importants du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation à Saint-Jean-en-Royans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,11% dans la commune, à comparer avec une abstention de 21,81% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz sont de nature à détourner l'attention des électeurs de Saint-Jean-en-Royans du vote.

La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute un écho à Saint-Jean-en-Royans au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Jean-en-Royans, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en première position avec 25,81% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,31%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position avec 22,38% et Éric Zemmour à 5,93%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Saint-Jean-en-Royans. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,0% et 2,62% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 33,43% à Saint-Jean-en-Royans pour ce premier tour des élections législatives.

La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette ville à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les 2 885 habitants de Saint-Jean-en-Royans (26190) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.