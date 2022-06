Résultat des législatives à Saint-Juéry - Election 2022 (81160) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Juéry

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Juéry est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Juéry est désormais connu. Au soir du 1er round des élections législatives 2022, les 5009 électeurs de Saint-Juéry enregistrés dans la 1ère circonscription du Tarn ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Gérard Poujade a réuni 24% des suffrages au sein de la commune. Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) et Muriel Roques-Etienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent respectivement 23% et 19% des votes. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 1ère circonscription du Tarn découlera du vote des électeurs des 79 autres communes qui la composent. L'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription électorale atteint 46% (2 309 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Juéry Gérard Poujade Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,37% 24,03% Frédéric Cabrolier Rassemblement National 20,18% 22,61% Muriel Roques-Etienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,29% 19,44% Julie Capo Ortega Divers droite 9,59% 3,93% Etienne Moulin Divers gauche 9,39% 10,73% Roland Gilles Divers droite 5,36% 4,66% Rodolphe Pirès Les Républicains 4,16% 4,39% Stéphane Bardy Reconquête ! 3,34% 3,02% Johann Ricci Divers droite 2,66% 2,41% Patricia Andrieu Ecologistes 2,41% 2,29% Philippe Lapeyre Droite souverainiste 1,43% 1,49% Eric Chavegrand Divers extrême gauche 0,83% 0,99% Participation au scrutin Circonscription Saint-Juéry Taux de participation 53,78% 53,90% Taux d'abstention 46,22% 46,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 2,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 1,00% Nombre de votants 45 780 2 700

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Juéry sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:56 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Saint-Juéry ? Les votants de Saint-Juéry avaient donné 21,26% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première manche de la dernière présidentielle. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,78% et 2,84% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 26,88% à Saint-Juéry pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Juéry ? À Saint-Juéry, Marine Le Pen terminait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 25,41% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 24,9%. Suivaient, avec 21,26%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,21%, Jean Lassalle. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront probablement la situation et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Pour rappel l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Juéry ? À Saint-Juéry, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022. Le conflit ukrainien ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Saint-Juéry (81160). Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,85% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 20,16% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - À Saint-Juéry quel était le taux de l'abstention à Saint-Juéry en 2017 ? L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections législatives de 2017, parmi les 5 116 inscrits sur les listes électorales à Saint-Juéry, 54,07% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 46,58% pour le second round. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les habitants de Saint-Juéry ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Si jamais vous hésitez encore sur les 12 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de Saint-Juéry, prenez le temps de réfléchir. Les 6 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Saint-Juéry : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 25,4% des voix au premier tour à Saint-Juéry. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,9% et 21,3% des votes. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en décrochant 52,9% des voix face à Marine Le Pen (47,1%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Juéry (81) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.