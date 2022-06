Résultat de la législative à Saint-Julien-l'Ars : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il faut néanmoins prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Saint-Julien-l'Ars. A l'occasion du premier round, le 12 juin dernier, les habitants de Saint-Julien-l'Ars ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 35,72% des suffrages. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 32,05% des votes. La candidature Rassemblement National glane 14,5% des suffrages.

Avec un score de 35,72% des suffrages au 1er tour à Saint-Julien-l'Ars, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait marqué des points avant cette 2ème étape des élections législatives 2022. Cet électorat a donc aujourd'hui. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,93%, 4,6%, 2,39% et 4,43% en avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc se fixer un total théorique de 33,35% à Saint-Julien-l'Ars pour ces légilsatives.

Le résultat de la législative à Saint-Julien-l'Ars a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du 1er round des législatives 2022, les électeurs de Saint-Julien-l'Ars enregistrés dans la 1ère circonscription de la Vienne ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Lisa Belluco a recueilli 36% des votes. Françoise Ballet-Blu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 32% des votes. Quant à lui, Kevin Courtois (Rassemblement National) glane 15% des suffrages. Le résultat définitif de la législative au niveau de la 1ère circonscription de la Vienne résultera du comportement de vote des électeurs des 35 autres communes qui la composent. L'abstention représente 46% des citoyens inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription (soit 1 152 votants).

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens habitant à Saint-Julien-l'Ars ( Vienne ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 34% des voix au premier tour à Saint-Julien-l'Ars, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 22% et 18% des voix. Le choix des citoyens de Saint-Julien-l'Ars était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 32% des suffrages. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?