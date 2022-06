Résultat de la législative à Saint-Julien-l'Ars : en direct

12/06/22 19:25

Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 55,42% des électeurs de Saint-Julien-l'Ars avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 48,48% au tour deux.

L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Saint-Julien-l'Ars. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des ménages, cumulée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, seraient capables d'impacter le taux de participation à Saint-Julien-l'Ars (86800). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,48% dans la commune. Le taux de participation était de 83,18% au premier tour, ce qui représentait 1 810 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les dynamiques nationales des derniers jours s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Saint-Julien-l'Ars ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à l'issue du dernier scrutin présidentiel à Saint-Julien-l'Ars avec 34,43% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 21,93%, surclassant Marine Le Pen à 18,18% et Éric Zemmour à 4,6%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,93% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Julien-l'Ars le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,6% et 2,39% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 28,92% à Saint-Julien-l'Ars pour ce premier tour.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens habitant à Saint-Julien-l'Ars ( Vienne ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 34% des voix au premier tour à Saint-Julien-l'Ars, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 22% et 18% des voix. Le choix des citoyens de Saint-Julien-l'Ars était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 32% des suffrages. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?