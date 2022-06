La réserve de voix du côté des électeurs de gauche avant ces législatives à Saint-Macaire s'élevait à 36,93%. Soit l'addition des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Saint-Macaire ont pourtant donné 37,39% de leurs suffrages aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le dimanche 12 juin, pour le premier tour de l'élection législative. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir première.

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Saint-Macaire ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a collecté 37,39% des suffrages le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National décrochent respectivement 18,07% et 13,03% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.