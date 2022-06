En direct

18:51 - Une première place à Saint-Maixant pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Saint-Maixant, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant cette deuxième manche des élections législatives 2022. Son représentant a donc ce 19 juin. Ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or à Saint-Maixant, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 23,43%, 3,93%, 1,84% et 2,71% le 10 avril. Ce sont donc 31,91% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Maixant.

15:30 - À Saint-Maixant, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en tête Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Saint-Maixant. Au soir du 1er tour des législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Saint-Maixant ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 29,71% des votes. Elle a coiffé au poteau les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 25,45% et 24,07% des suffrages.

13:30 - À Saint-Maixant, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure l'abstention Au fil des dernières années, les 1993 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 54,04% des votants de Saint-Maixant au premier tour. L'abstention était de 45,8% au second round. Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures.