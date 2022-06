Résultat de la législative à Saint-Maixant : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Maixant sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Maixant Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur fort du scrutin législatif à Saint-Maixant. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,26% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,69% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est notamment en mesure de détourner les citoyens de Saint-Maixant des bureaux de vote. 11:30 - Le score de la participation à l'occasion des élections législatives 2022, un élément décisif à Saint-Maixant ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. En 2017, lors des élections législatives, parmi les 1 323 personnes en âge de voter à Saint-Maixant, 54,04% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 45,8% au deuxième round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Saint-Maixant ? Les résultats de l'élection législative 2022 à Saint-Maixant vont être révélés assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et dénouement devrait sonner dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Maixant

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Maixant comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Bruno Marty Divers gauche Bastien Mercier Les Républicains Pascal Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hager Jacquemin Rassemblement National Yves d'Amecourt Divers droite Richard Lavin Divers extrême gauche François-Xavier Marques Reconquête ! Véronique Silverio Ecologistes Mathilde Feld Nouvelle union populaire écologique et sociale Yunyue Jacquelin Droite souverainiste

Législatives 2022 à Saint-Maixant : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 993 votants de Saint-Maixant (33490) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27% des votes au premier tour à Saint-Maixant. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23% et 23% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 50% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 50% des suffrages. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ?