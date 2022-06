Résultat de la législative à Saint-Martin-de-Valgalgues : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Martin-de-Valgalgues sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Martin-de-Valgalgues. En direct 18:07 - Quel poids pour la coalition de gauche ? Le potentiel avant ces législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues pour le bloc de gauche atteignait 37,62% dans la commune. Un chiffre correspondant à l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat des élections législatives au premier tour dans la localité. Sa tête d'affiche a cumulé 34,86% des suffrages le dimanche 12 juin dans la zone. De quoi offrir tout de même la première place à la Nupes. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Saint-Martin-de-Valgalgues ? Dimanche 12 juin pour le premier round des législatives, les habitants de Saint-Martin-de-Valgalgues ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 34,86% des bulletins de vote. Elle est suivie par les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui obtiennent 27,28% et 19,34% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Saint-Martin-de-Valgalgues, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 27,95% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 23,45% au premier tour. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 48,79% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Martin-de-Valgalgues s'étaient rendues dans l'isoloir. 10:30 - Le deuxième tour est lancé à Saint-Martin-de-Valgalgues ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Saint-Martin-de-Valgalgues serontthéoriquement connus dans la foulée de la fermeture des 5 bureaux de vote ce dimanche, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on apprendra très vite qui des candidats qualifiés aura son billet pour l'Assemblée.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Valgalgues - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-de-Valgalgues - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Martin-de-Valgalgues

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Martin-de-Valgalgues Pierre Meurin (Ballotage) Rassemblement National 30,56% 27,28% Arnaud Bord (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,58% 34,86% Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,58% 19,34% Aurélie Wagner Reconquête ! 4,58% 3,88% Jean-Pierre de Faria Divers droite 3,65% 3,57% Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants 3,13% 2,19% Nadine Schuster Ecologistes 2,34% 1,88% Dominique Richard Passieu Divers centre 1,93% 1,88% Jérôme Garcia Divers extrême gauche 1,55% 2,07% Denis Biais Droite souverainiste 1,50% 1,00% Gaël Girard Divers droite 1,38% 0,94% Stéphanie Bienkowski Ecologistes 1,05% 0,88% Stéphane Napoli Divers 0,18% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Saint-Martin-de-Valgalgues Taux de participation 48,35% 48,79% Taux d'abstention 51,65% 51,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,73% Nombre de votants 45 622 1 634

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Martin-de-Valgalgues. Dans la 4ème circonscription du Gard, les citoyens de Saint-Martin-de-Valgalgues ont choisi le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation s'élève à 49% des citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 1 634 votants. Arnaud Bord a amassé 35% des votes. Il arrive devant Pierre Meurin (Rassemblement National) et Philippe Ribot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent respectivement 27% et 19% des voix. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 94 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Gard.

Législatives 2022 à Saint-Martin-de-Valgalgues : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Martin-de-Valgalgues (30) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28.2% des suffrages au premier tour à Saint-Martin-de-Valgalgues. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24.4% et 17.3% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Martin-de-Valgalgues avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 54.3% des votes, abandonnant par conséquent 45.7% des suffrages à Emmanuel Macron.