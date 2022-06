En direct

19:01 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Saint-Martin-la-Pallu ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Martin-la-Pallu, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait atteint 20,13% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,78% et 1,89% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 5,67% du côté de la gauche, en plus du vote Mélenchon.

16:30 - À Saint-Martin-la-Pallu, des sondages tout aussi révélateurs ? La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Saint-Martin-la-Pallu ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Martin-la-Pallu cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 27,82% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 27,52%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,13% et Éric Zemmour à 4,27%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Martin-la-Pallu À Saint-Martin-la-Pallu, la participation sera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 321 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,98% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,69% au premier tour. Les jeunes générations montrent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ?

11:30 - À Saint-Martin-la-Pallu quels étaient les chiffres de l'abstention à Saint-Martin-la-Pallu en 2017 ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Pendant les précédentes législatives, sur les 3 964 inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin-la-Pallu, 59,96% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 54,77% au second round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.