Résultat de la législative à Saint-Martin-lez-Tatinghem : en direct

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Martin-lez-Tatinghem sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Saint-Martin-lez-Tatinghem pour ces législatives Les éléments de contexte de ces élections législatives à Saint-Martin-lez-Tatinghem sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour booster le nombre de participants.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Martin-lez-Tatinghem

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Martin-lez-Tatinghem comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Auguste Evrard Rassemblement National Philippe Caron Union des Démocrates et des Indépendants Simon Roussel Nouvelle union populaire écologique et sociale Laura Vandomme Ecologistes Aude Mayaud Reconquête ! Benoît Potterie Ensemble ! (Majorité présidentielle) Frédéric Bayard Droite souverainiste Marie-Denise Sachot Divers droite Bertrand Petit Divers gauche Etienne Zannis Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Martin-lez-Tatinghem : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Saint-Martin-lez-Tatinghem (62500) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31% des voix au premier tour à Saint-Martin-lez-Tatinghem, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 30% et 16% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Martin-lez-Tatinghem avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 53% des suffrages, laissant par conséquent 47% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il se fier à cette agglomération pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ?