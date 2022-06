Résultat de la législative à Saint-Maurice-de-Gourdans : en direct

12/06/22 10:57

10 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Saint-Maurice-de-Gourdans ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidats proportionnel à celui des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Et les 2166 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de cette première manche.

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Maurice-de-Gourdans ( Ain ) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32% des suffrages au premier tour à Saint-Maurice-de-Gourdans. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 27% et 13% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Maurice-de-Gourdans avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 55% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 45% des voix. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ?