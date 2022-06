Résultat de la législative à Saint-Nabord : en direct

12/06/22 11:02

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Nabord sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:02 - Les législatives se finissent à 18 heures à Saint-Nabord Pour ces nouvelles élections de 2022 à Saint-Nabord, les 4 bureaux de vote (de Mairie à Ecole Primaire des Herbures) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3180 votants à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 8 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit légèrement moins que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Nabord

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Nabord comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Vosges

Tête de liste Liste Pierre François Rassemblement National Anne-Caroline Erb Reconquête ! Stéphanie Villemin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Béatrice Pierrat Nouvelle union populaire écologique et sociale Christophe Naegelen Divers droite Félix Zirgel Régionaliste Stéphanie Bailly Divers extrême gauche Marina Collin Duparcq Droite souverainiste

Législatives 2022 à Saint-Nabord : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Saint-Nabord (88200) seront invités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29.52% des voix au premier tour à Saint-Nabord. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28.74% et 15.62% des voix. Le choix des citoyens de Saint-Nabord était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (53.66% des votes), laissant donc 46.34% des suffrages à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure d'avoir la majorité de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?