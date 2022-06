Résultat de la législative à Saint-Nolff : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Lors des élections législatives de 2017, parmi les 3227 personnes en âge de voter à Saint-Nolff, 54,88% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 47,47% pour le second round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h.

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 28,25% des votes dimanche 12 juin lors du premier tour des élections législatives. La candidature Les Républicains capte 23,82% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 22,48% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait se fixer un total théorique de 33,16% à Saint-Nolff avant le premier tour des législatives. Un chiffre correspondant au total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Nolff, les voix qui se sont finalement accumulées sur le bloc des Insoumis et des alliés de gauche le 12 juin pour la législative étaient pourtant de 28,25% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même offert la première place à la Nupes.

Le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Nolff a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. À Saint-Nolff, les 3398 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription du Morbihan ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'échelle de la commune, Marie Madeleine Dore-Lucas a obtenu 28% des votes. Elle devance Benoît Quéro (Les Républicains) et Nicole Le Peih (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 24% et 22% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 3ème circonscription du Morbihan s'établit à 46%, ce qui représente 1 572 non-votants. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 49 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Saint-Nolff.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-Nolff (56250) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Quel prétendant favoriseront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29.7% des suffrages au premier tour à Saint-Nolff. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21.7% et 19.2% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Nolff avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 65.2% des voix, cédant ainsi à Marine Le Pen 34.8% des votes. Les citoyens de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?