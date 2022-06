Résultat des législatives à Saint-Nolff - Election 2022 (56250) [PUBLIE]

12/06/22 21:22

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saint-Nolff. Marie Madeleine Dore-Lucas a enregistré 28% des suffrages. Benoît Quéro (Les Républicains) et Nicole Le Peih (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent dans l'ordre 24% et 22% des votes. Le taux de participation s'élève à 54% des citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Morbihan. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Saint-Nolff. Les électeurs de 49 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins passés. Cinq ans auparavant, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 52,53% au premier tour au niveau de Saint-Nolff. L'abstention était de 45,12% au second tour.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Nolff ? L'inflation est notamment capable de faire baisser la participation à Saint-Nolff. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,87% au sein de la commune, contre une abstention de 19,29% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Nolff, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 29,74% des suffrages. A la suite, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 21,65%, puis Marine Le Pen à 19,23% et Yannick Jadot à 7,6%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement infléchir ces équilibres lors des législatives à Saint-Nolff dimanche. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

Les inscrits de Saint-Nolff avaient livré 21,65% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape première de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,6% et 1,75% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 31% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-Nolff (56250) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Quel prétendant favoriseront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29.7% des suffrages au premier tour à Saint-Nolff. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21.7% et 19.2% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Nolff avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 65.2% des voix, cédant ainsi à Marine Le Pen 34.8% des votes. Les citoyens de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?