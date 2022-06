Résultat de la législative à Saint-Palais : 2e tour en direct

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Saint-Palais ?

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale camouflent parfois des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Saint-Palais. Le 12 juin dernier au soir du 1er tour, les électeurs de Saint-Palais ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 35,97% des voix. Les représentants Divers et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à dans l'ordre 15,83% et 15,83% des suffrages.