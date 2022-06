Résultat des législatives à Saint-Palais - Election 2022 (64120) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Palais a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de voix de la part des 1278 habitants de Saint-Palais inscrits dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques s'établit à 55% (707 votants). Dans la commune, Annick Trounday a amassé 36% des votes. Julien Lassalle (Divers) décroche 16% des voix. Inaki Echaniz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 16% des votes. Les électeurs des 218 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Palais ?

Les résultats des législatives 2022 à Saint-Palais seront vraisemblablement annoncés peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on apprendra assez rapidement qui des 9 candidats aura son ticket pour le 2nd tour.

À Saint-Palais, le taux de participation constituera incontestablement l'un des critères décisifs des législatives. L'inflation combinée avec les inquiétudes dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à de faire baisser la participation à Saint-Palais (64120). A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,98% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Palais au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or à la dernière élection, à Saint-Palais, Emmanuel Macron finissait en pôle position avec 29,79% des voix, devant Marine Le Pen à 14,94%. On trouvait plus loin Jean Lassalle avec 14,74% et Jean-Luc Mélenchon à 14,74%.

Dans l'unique bureau de vote de Saint-Palais, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait enregistré 14,74% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,71% et 2,15% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 21,6% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

Quelle sera l'issue des élections législatives à Saint-Palais ( Pyrénées-Atlantiques ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 29,8% des voix au premier tour à Saint-Palais. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean Lassalle, qui avaient respectivement obtenu 14,9% et 14,7% des voix. Le choix des électeurs de Saint-Palais était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (65,9% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 34,1% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?