Résultat de la législative à Saint-Paul-lès-Dax : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Paul-lès-Dax sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saint-Paul-lès-Dax ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement un écho à Saint-Paul-lès-Dax au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Or à Saint-Paul-lès-Dax, Emmanuel Macron finissait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 29,58% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 21,6%. Arrivaient ensuite, avec 17,73%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,24%, Jean Lassalle. 14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Saint-Paul-lès-Dax demeure l'abstention L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Saint-Paul-lès-Dax. Le conflit ukrainien serait de nature à faire surtout gagner l'abstention à Saint-Paul-lès-Dax (40990). En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 9 713 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 22,6% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,85% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Paul-lès-Dax à l'occasion du premier tour des législatives ? L'observation des précédents scrutins permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, sur les 9 233 inscrits sur les listes électorales à Saint-Paul-lès-Dax, 53,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 45,33% pour le dernier round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Saint-Paul-lès-Dax Les éléments de contexte de ces élections législatives à Saint-Paul-lès-Dax sont limpides : la ville ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions de France. Les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour gagner les urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser la part d'inscrits mobilisés.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Paul-lès-Dax comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste Christian Laffont Divers droite Lionel Causse Ensemble ! (Majorité présidentielle) Véronique Rivoire Rassemblement National Dominique Lecuona Régionaliste Sophie de Brosses Divers centre Jean-Marc Lespade Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Etchoimborde Droite souverainiste Muriel Loubet Reconquête ! Pascal Demangeot Divers extrême gauche Marc Vernier Les Républicains Jonathan Hareng Ecologistes

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Saint-Paul-lès-Dax (40990) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat préféreront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président français pourra-t-il se reposer sur cette agglomération pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29,58% des suffrages au premier tour à Saint-Paul-lès-Dax, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,60% et 17,73% des voix. Le choix des administrés de Saint-Paul-lès-Dax était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58,72% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 41,28% des suffrages.