Résultat des législatives 2024 à Capbreton : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Tendances démographiques et électorales à Capbreton : ce qu'il faut savoir

À Capbreton, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,33% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec 40,39% de population active et une densité de population de 403 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2412,17 euros/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4 141 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,10%) et le nombre de résidences HLM (10,29% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 56,48%, comme à Capbreton, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.