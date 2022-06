Résultat de la législative à Saint-Rambert-en-Bugey : 2e tour en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Rambert-en-Bugey, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette seconde manche des législatives. Son candidat a donc un poids ce dimanche. Ce score est cependant à comparer avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or à Saint-Rambert-en-Bugey, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 22,41%, 2,9%, 1,45% et 2,23% il y a deux mois. Autrement dit un potentiel de 28,99% pour la coalition de gauche dans la commune.

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Saint-Rambert-en-Bugey ?

Grâce à 29,92% des bulletins de vote, les candidats Divers droite se sont imposés à Saint-Rambert-en-Bugey le 12 juin dernier pour le 1er round des législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National les suivent avec respectivement 28,38% et 26,64% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges.