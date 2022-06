Résultat de la législative à Saint-Rambert-en-Bugey : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Rambert-en-Bugey sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Saint-Rambert-en-Bugey pour ces législatives Si vous êtes toujours incertain concernant les 10 impétrants au premier tour dans la circonscription de Saint-Rambert-en-Bugey, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Rambert-en-Bugey

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Rambert-en-Bugey comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Philippe Tournier-Billon Reconquête ! Grégory Fabris Droite souverainiste Celil Yilmaz Divers Damien Abad Divers droite Florence Pisani Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Paris Divers droite Joëlle Nambotin Rassemblement National Sylvie Crozet Divers extrême gauche Jean-Michel Boulmé Divers gauche Julien Martinez Les Républicains

Législatives 2022 à Saint-Rambert-en-Bugey : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33% des votes au premier tour à Saint-Rambert-en-Bugey. La finaliste de la présidentielle de 2022 avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22% et 19% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Rambert-en-Bugey gratifiée de 57% des voix, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 43% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans le pays, les votants de Saint-Rambert-en-Bugey seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?